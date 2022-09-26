Окупанти заявили, що за три дні псевдореферендуму в ньому взяли участь понад мільйон мешканців окупованої Луганської області
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"За три дні проведення псевдореферендуму окупанти заявляють про понад 76 % явки населення та більше мільйона учасників цього дійства. Одна з найвищих явок зафіксована в Алчевську, де, на відміну від інших населених пунктів, не здійснювався поквартирний обхід з автоматами", повідомив Гайдай.
Очільник області також заявив, що територією Луганщини поширюється інформація, що на відміну від РФ, де мобілізація часткова, у так званій "ЛНР" забирають усіх. Тому й голосувати значна більшість не йде.
"Як от у Сватовому, де повістки про мобілізацію вручають всім особам чоловічої статі, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин", - підкреслив Гайдай.