Мобілізованих росіян можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, - британська розвідка
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 26 вересня.
Перші групи мобілізованих уже прибувають на бази, видано десятки тисяч повісток.
На відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. "Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких батальйонів в Україну", - зазначає розвідка.
При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках.
"Нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони, найімовірніше, зазнаватимуть великих втрат", - підсумовують в огляді.