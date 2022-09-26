У Волгородській області невідомі спалили будівлю сільської адміністрації, в якій проводились мобілізаційні заходи і зберігались документи

У Волгородській області РФ за дві доби - дві пожежі в адмінбудівлях. У селі Береславка Волгоградської області невідомі спалили місцеву адміністрацію, також чоловік підпалив мерію Камишина.

Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляє видання "Кавказькй вузол".

"У селі Береславка Волгоградської області невідомі спалили місцеву адміністрацію в якій активно проводились мобілізаційні заходи і зберігались документи осіб, яких було заплановано до відправки на війну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про пожежу у будівлі адміністрації Береславської сільради повідомила адміністрація Калачівського району, а обласні управління МВС та МНС станом не повідомили на своїх сайтах про інцидент.

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У виданні додають, що за дві доби - це вже друга пожежа в адмінбудівлях Волгородської області. Також на тлі оголошеної Путіним мобілізації чоловік підпалив будівлю мерії Камишина, його затримали.