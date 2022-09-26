Казахстан не визнає результатів псевдореферендумів на окупованих українських територіях, - МЗС республіки

Казахстан підтримує принципи територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування.

Про це повідомляє Казахське телеграфне агентство, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується проведення самопроголошеними державами ЛНР та ДНР, й військовими адміністраціями Запорізької та Херсонської областей референдумів про приєднання до Росії, то Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування", - йдеться в повідомленні.

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Офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяро нагадав, що президент Касим Жомарт-Токаєв "неодноразово, зокрема у своєму нещодавньому виступі з трибуни ООН, чітко заявляв про важливість неухильного дотримання принципу міжнародного права, в основі якого лежить Статут цієї всесвітньої універсальної організації".

"Ми знову підтверджуємо готовність надати посильне сприяння налагодженню політичного діалогу. При цьому найважливішим завданням наша країна вважає збереження стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівні", - зазначено у повідомленні.

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