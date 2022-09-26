Блінкен відреагував на брехню Лаврова про Україну: Всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Радбезу ООН
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Заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що звірства окупаційних сил РФ в Україні "були інсценовані" і що в цій війні жертва – країна-агресор Росія, це спроби кремлівської пропаганди створити Задзеркалля з доведеною до абсурду картиною світу.
Про це заяви глава Держдепартаменту Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Це Аліса в країні див. Це світ догори дриґом. Верх - це низ, біле - це чорне, правда - це брехня", - наголосив він.
Блінкен зазначив, що всі старання росіян нав'язати світу таку брехню марні - "всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Ради Безпеки ООН, тому це словесне виверження не має жодного ефекту".
"Навпаки, я думаю, що це просто свідчить про повний розрив між Росією і практично рештою світу", - сказав він.