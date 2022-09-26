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Блінкен відреагував на брехню Лаврова про Україну: Всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Радбезу ООН

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Блінкен відреагував на брехню Лаврова про Україну: Всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Радбезу ООН
Заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що звірства окупаційних сил РФ в Україні "були інсценовані" і що в цій війні жертва – країна-агресор Росія, це спроби кремлівської пропаганди створити Задзеркалля з доведеною до абсурду картиною світу.

Про це заяви глава Держдепартаменту Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Це Аліса в країні див. Це світ догори дриґом. Верх - це низ, біле - це чорне, правда - це брехня", - наголосив він.

Блінкен зазначив, що всі старання росіян нав'язати світу таку брехню марні - "всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Ради Безпеки ООН, тому це словесне виверження не має жодного ефекту".

"Навпаки, я думаю, що це просто свідчить про повний розрив між Росією і практично рештою світу", - сказав він.

Також читайте: США мають план дій у разі застосування РФ ядерної зброї, - Блінкен

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Топ коментарі

  • Alfa Alpha
    Блинкен красавчик! Понимает язык лошадей! Вау!
  • Yevhen Tarnavskyi
    Я ще додам, "розумово відсталих коней" бо та дурілка навіть з папірця дві області правильно не змогла прочитати. Лаоська та Запорожня... це божевільня на виїзді.
  • Alfa Alpha
    На лаврове сидит молодой Адриано Челентано.
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