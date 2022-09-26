У ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів, радарного обладнання та лазерних приладів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EUobserver.
Група країн запропонувала відключити Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і Тінькофф Банк від міжнародної платіжної системи SWIFT. Через Газпромбанк проходять платежі за експорт російського газу.
У пропозиціях йдеться про те, що російські кредитори Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і Тінькофф Банк мають бути відрізані від міжнародної платіжної системи SWIFT. Заборона Газпромбанку матиме далекосяжні наслідки, оскільки саме вона проводить платежі за експорт російського газу.
Також у списку пропозицій - заборона російського фінансування зареєстрованих у ЄС лобістських фірм, неурядових організацій. Крім того, до чорних списків заборони на в'їзд до ЄС та заморожування активів мають бути внесені люди допомагають Росії обходити санкції
Згідно з пропозиціями, у сфері послуг ЄС має запровадити заборону на використання технологій "Лабораторії Касперського" всередині Європи та заборонити фірмам ЄС виконувати ІТ-роботу для російських клієнтів.