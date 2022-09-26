Новини • Санкції проти Росії

У ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів, радарного обладнання та лазерних приладів

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У ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів, радарного обладнання та лазерних приладів
П’ять країн ЄС пропонують суттєво посилити санкції проти Росії. Група європейських країн пропонує суттєво посилити санкції проти Росії. Польща, країни Балтії та Ірландія подали 9-сторінковий список, який включає заборону експорту високотехнологічної продукції, включаючи смартфони, радарне обладнання та лазерні прилади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EUobserver.

Група країн запропонувала відключити Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і Тінькофф Банк від міжнародної платіжної системи SWIFT. Через Газпромбанк проходять платежі за експорт російського газу. 

У пропозиціях йдеться про те, що російські кредитори Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і Тінькофф Банк мають бути відрізані від міжнародної платіжної системи SWIFT. Заборона Газпромбанку матиме далекосяжні наслідки, оскільки саме вона проводить платежі за експорт російського газу.

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Також у списку  пропозицій - заборона російського фінансування зареєстрованих у ЄС лобістських фірм, неурядових організацій. Крім того, до чорних списків заборони на в'їзд до ЄС та заморожування активів мають бути внесені люди допомагають Росії обходити санкції

Згідно з пропозиціями, у сфері послуг ЄС має запровадити заборону на використання технологій "Лабораторії Касперського" всередині Європи та заборонити фірмам ЄС виконувати ІТ-роботу для російських клієнтів.

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Топ коментарі

  • DmitrySviridon ad49c275
    И нужно отключить смертфоны от поддержки операционных систем - андроид и Windows и остальных. Вот это будут топовые санкции!!! русские ошалеют! )))
  • PREDATOR PREDATOR
    Ці що зараз санкції, не дуже ефективні. В москалів все продається і дифіциту немає. Крім того, москалі заробили на енергоносіях 200 мільярдів доларів. Явно від такого москальщина, не розвалиться.
  • Роман Літвін
    Ну всьо, німа айфонів, тепер тіки *********
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