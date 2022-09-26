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Системи NASAMS ще не прибули в Україну, - Никифоров

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Системи NASAMS ще не прибули в Україну, - Никифоров
Україна отримала від Сполучених Штатів Америки згоду на передачу українській стороні зенітно-ракетних систем NASAMS для оборони повітряного простору України. Самі системи до України ще не прибули.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", - сказав він.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо.

Також читайте: Якщо США передадуть Україні танки, це зроблять і європейські союзники, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Иван Иванов 5842fa6b
    Асфальт еще не вспоминали? Значит я будут первым
  • дмитрий a4f273bf
    То уже в Харькове, то ещё не прибыли... Вы уже определитесь, что болтать и главное зачем это делать вообще, балаболы
  • Серая Лиса
    Коли зелені відкривають рота - значить брешуть.
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