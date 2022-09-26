Затримали понад 2350 осіб на протестах проти мобілізації у Росії
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Росіяни почали виходити на протести після оголошення про часткову мобілізацію.
Про це повідомляє правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 2352 людини були затримані в різних містах Росії з 21 по 25 вересня, але кількість затриманих може бути більшою. У неділю в п'яти містах, включаючи Махачкалу, Якутськ, Іркутськ, Рефтинський та Котлас, було затримано щонайменше 128 осіб", - йдеться в повідомленні.