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Затримали понад 2350 осіб на протестах проти мобілізації у Росії

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Затримали понад 2350 осіб на протестах проти мобілізації у Росії
Росіяни почали виходити на протести після оголошення про часткову мобілізацію.

Про це повідомляє правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо, інформує Цензор.НЕТ

"Щонайменше 2352 людини були затримані в різних містах Росії з 21 по 25 вересня, але кількість затриманих може бути більшою. У неділю в п'яти містах, включаючи Махачкалу, Якутськ, Іркутськ, Рефтинський та Котлас, було затримано щонайменше 128 осіб", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Muron
    Якийсь флеш-моб неправильний.
    Має бути: підпали військкомат і вбий воєнкома
  • Антон Вельбовец
    Чего уж там «2350 осіб»? Можно уже смело писать сразу что задержали тел ровно на 3 БТГ.
  • Fjall_Raven
    идут вроде дела, правда потихоньку
    "23 минуты назад, источник: Коммерсантъ

    В школе в Ижевске неизвестный устроил стрельбу
    В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. Был убит один из охранников, также есть жертвы среди детей. Сам нападавший застрелился. Никаких требований он не выдвигал. По данным «Говорит Москва», ранения получили 10 человек. Территория учебного заведения оцеплена, сообщает местное издание UDMInfo".
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