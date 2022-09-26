У Молдові можуть позбавляти громадянства тих, хто піде воювати на боці РФ, - Санду
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Президент Молдови повідомила, що також у країні вивчають можливість посилення покарання для громадян, які захочуть бути найманцями.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання ТАСС.
Президент Молдови Майя Санду повідомила про загрозу набору військових до армії РФ із невизнаного Придністров'я та погрожувала позбавляти таких людей молдавського громадянства.
"Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Республіки Молдова. Щоб перешкоджати таким діям, аналізуємо можливість відкликання громадянства Республіки Молдова в осіб з громадянством Російської Федерації, які воюватимуть на боці агресора. Також вивчаємо можливість посилення покарання для громадян Молдови, які захочуть бути найманцями. ", – сказала президент на брифінгу у понеділок після засідання Вищої ради безпеки.