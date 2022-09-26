У ЄС збирають закриту зустріч послів та групи з кризового реагування: обговорять ескалацію війни Росії проти України та події у РФ
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26 вересня у Брюсселі відбудеться закрита зустріч робочої групи Євросоюзу з кризового реагування, на яку запрошені й посли ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника ЄС.
Як зазначається, учасники зустрічі обговорять небезпеку ескалації війни Росії проти України та події у РФ.
Наголошується, що на засідання робочої групи із кризового реагування запросили послів країн-членів Європейського Союзу, зазвичай так не буває.
До об'єднаної групи реагування на політичні кризи входять представники виконавчої влади та дипломатичної служби ЄС.