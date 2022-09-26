Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та охорони здоров’я

Сьогодні вночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки.

У результаті обстрілу було ушкоджено житлові будинки, освітній заклад, заклад охорони здоровʼя та гаражний кооператив з автомобілями. Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує ЦензорНЕТ.

За його словами, серед людей постраждалих немає.

"Що стосується ситуації на фронті у Запорізькій області, то вона продовжує бути контрольованою. Орки, як і раніше, концентруються на тому, щоб утримати тимчасово окуповані частини нашої області. Минулої доби ворог обстріляв позиції наших військ на Оріхівщині, Пологівщині та Гуляйпільщині. Також від ворожих обстрілів учора постраждала цивільна інфраструктура Запорізького, Пологівського та Василівського районів", - додав Куртєв.

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