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Батальйон "Свобода" запрошує на військову службу до Нацгвардії

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Батальйон "Свобода" запрошує на військову службу до Нацгвардії
Батальйон "Свобода" у складі 4 бригади оперативного призначення ім. Героя України сержанта Сергія Михальчука НГУ запрошує приєднатися до лав захисників.

Про це у Facebook повідомляє ВО "Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Необхідні кандидати за спеціальністю:

⁃ зв’язківці;
⁃ сапери;
⁃ гранатометники (АГС, СПГ-9),
- оператори ПТРК (корсар, стугна);
⁃ марксмени;
⁃ водії-санітари.

Детальна інформація за телефоном: 067 780 56 68, Всеволод

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Топ коментарі

  • rofs
    Піхотний снайпер (англ. Designated marksman, марксмен) - фахівець з точної стрільби, влучний стрілець на малій і середній дистанціях.
    Основна його відмінність від звичайного снайпера полягає в тому, що марксмен, як правило, є органічною частиною свого підрозділу, в той час як снайпер працює зазвичай поодинці або з іншими снайперами.
    В армійських підрозділах завданням таких снайперів є підвищення дальності ведення вогню загону, на відстанях, які перевищують відстань стандартної зброї стрільців підрозділу.
    В англійській мові іноді такого стрільця називають «шарпшутер» (sharpshooter) - влучний стрілець.
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