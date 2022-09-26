Батальйон "Свобода" запрошує на військову службу до Нацгвардії

Батальйон "Свобода" у складі 4 бригади оперативного призначення ім. Героя України сержанта Сергія Михальчука НГУ запрошує приєднатися до лав захисників.

Про це у Facebook повідомляє ВО "Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Необхідні кандидати за спеціальністю:



⁃ зв’язківці;

⁃ сапери;

⁃ гранатометники (АГС, СПГ-9),

- оператори ПТРК (корсар, стугна);

⁃ марксмени;

⁃ водії-санітари.

Детальна інформація за телефоном: 067 780 56 68, Всеволод

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