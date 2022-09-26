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Росіян з "шенгеном" перестали пускати до Польщі через аеропорти й порти

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Росіян з "шенгеном" перестали пускати до Польщі через аеропорти й порти
У Польщі набула сили заборона на в’їзд росіян із шенгенськими візами через повітряні та морські пункти пропуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наказ про заборону був підписаний 19 вересня. З того дня росіян перестали пускати до Польщі через наземні пункти пропуску. З 26 вересня заборона також почала діяти для аеропортів та портів.

Якщо перевізник бере на борт особу, якій заборонено в’їзд до Польщі, він буде зобов'язаний доправити його назад за власні кошти.

Винятки передбачені для тих, хто подорожує з гуманітарними цілями, дисидентів, росіян, які мають посвідку на проживання, учасників перевезення товарів, дипломатів.

Нагадаємо, разом із Польщею з 19 вересня в’їзд для росіян закрили Естонія, Латвія та Литва.

Також читайте: Рішення про обмеження в’їзду росіян до ЄС абсолютно виправдане, - МЗС Польщі

Топ коментарі

  • Старый зольдат
  • Дмитро Карпенко
    *****! росіяни це ж азіати. для них є азіатськи країни - хай туди біжать!

    навіщо їм Європа? вони ж завжди на Європу гнали!
  • Amber
    Польща , Естонія , Литва та Латвія , поступили дуже мудро , заборонивши кацапам шастати по іхніх містах , на відміну від
    багатьох краін Європи ! 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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