З портів Великої Одеси вийшло ще 4 судна із 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи
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26 вересня, в межаї реалізації "зернової ініціативи", з портів Одеса та Південний вийшло 4 судна з 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.
Від причалів Одеського порту відійшли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. З порту Південний - KARTERIA.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством, з урахуванням сьогоднішніх суден, експортовано 4,9 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшло 222 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.