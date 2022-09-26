З портів Великої Одеси вийшло ще 4 судна із 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи

26 вересня, в межаї реалізації "зернової ініціативи", з портів Одеса та Південний вийшло 4 судна з 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.