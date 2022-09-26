Десантники 80-ї ОДШБр оволоділи ключовим опорним пунктом ворога. На полі бою залишилось 40 тіл окупантів. ФОТО 18+
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Десантникам 80-ї ОДШБр в ході важких боїв вдалось оволодіти одним з ключових опорних пунктів окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Як зазначається, за добу було знищено 4 танка, 3 БМП та десятки загарбників.
"Лише на полі бою залишилось 40 тіл окупантів. Наполегливо рекомендуємо російським контрактникам та новомобілізованим тікати, або здаватись в полон, інакше вас чекає така ж ганебна смерть", - додають у бригаді.