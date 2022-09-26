ЗСУ захопили новітню російську станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2"

У Харківській області українські військові захопили російську станцію перешкод "Р-934БМВ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

"Ця станція входить до автоматизованого комплексу радіоелектронного придушення "Борисоглебск-2". Комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2" є глибокою модернізацією однойменного попередника. Головне завдання цього комплексу - виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові. Крім того, є можливість придушення радіонавігаційних систем", - пише видання.

У складі комплексу РЕБ "Борисоглебск-2" є апаратура різних типів, призначена для широкого спектра завдань. А саме - пункт управління Р-330КМВ зі станціями перешкод Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ і Р-325УМВ. Усі засоби комплексу розміщуються на самохідних шасі МТ-ЛБу, що забезпечує високу рухливість та прохідність. Після прибуття на місце комплексу потрібно близько 15 хвилин на розгортання всіх засобів та підготовку до бойової роботи.

Загальну координацію роботи комплексу здійснює розрахунок пункту управління Р-330КМВ, що складається з чотирьох осіб.

Автоматизована станція перешкод зі складу комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2".

Двоє з них мають автоматизовані робочі місця для управління роботи всіма системами. Один пункт управління може контролювати до чотирьох пар станцій постановки перешкод. В автоматичному режимі забезпечується вирішення до 30 завдань.

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