18 підприємствам російського ВПК вдалося уникнути санкцій в Україні

Заводи-виробники ракет "Калібр", РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч" та ЗРК "Стрєла-10", які Росія щодня використовує для вбивств українців, досі не перебувають під санкціями.

Про це повідомила група аналітиків Trap Aggressor, яка досліджує реєстр НАПК, інформує Цензор.НЕТ.

Серед виробників ідентифікованої на території України російської зброї під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії та України досі не перебувають 18 підприємств російського військово-промислового комплексу.

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А саме:

АТ "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" (виробник ракет "Калібр"). Хоча у США це підприємство є у списку компаній, яким відмовляють у експорті.

ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро" (виробник РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СВК" та "Хоста");

АТ "Конструкторське бюро "Точного машинобудування імені О. Е. Нудельмана" (виробник ЗРК "Стрела-10");

АТ "Іжевський електромеханічний завод "Купол" (виробник ЗРК "Тор");

ТОВ "Група імпульс" (є материнською компанією АТ "Арзамаський машинобудівний завод", який виробляє броньовані машини БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К);

АТ "Машинобудівна компанія "Вітязь" (виробник броньованих машин ДТ-30 "Вітязь");

ЗАТ "Заволзький завод гусеничних тягачів" (виробник броньованих машин ГАЗ-3344-20 "Алеут");

АТ "РС-лізинг" (є материнською компанією ТОВ "Науково-виробниче обʼєднання "Іжевські безпілотні системи", яке виробляє БПЛА "Тахіон");

ЗАТ "Енікс" (виробник БПЛА "Елерон");

АТ "Східна верф" (виробляє десантні катери проєкту 11770);

АТ "Центральний науково-дослідний інститут "Буревісник" (виробник 120-мм міномету);

АТ "Науково-виробниче об'єднання російські базові інформаційні технології" (виробник командних пунктів APE-5);

ТОВ "Холдингова компанія "Его-холдинг" (є материнською компанією АТ Науково-впроваджувальне підприємство "Протек", яке виробляє радар Р-330Ж "Житель");

ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Стріла" (виробник радарів "СНАР-10м1", "Зоопарк-1М");

АТ "Автомобільний завод "Урал" (виробляє вантажівки та джипи);

АТ "Брянський автомобільний завод" (виробник шасі до ЗРК "Тор", "Бук", систем ППО).

"Серед підприємств, до яких не були застосовані західні санкції, відноситься і АТ "Казанський оптико-механічний завод", який виробляє радари "Ртуть БМ". Натомість Україна 14 травня 2020 року запровадила проти нього санкції строком на 3 роки.

ТОВ "Комерційні автомобілі – Група "ГАЗ", який виробляє вантажівки, броньованы машини Газ-Тигр, Газ-Тигр-М, не перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Санкції до нього запровадили лише США", - йдеться у статті.

Загалом аналітикам вдалося ідентифікувати 69 російських компаній, безпосередньо причетних до виробництва техніки, знищеної в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

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Натомість обʼєми виробництва російської зброї на російських підприємствах, на які санкції таки були накладені, суттєво скорочуються або і взагалі припиняються.

"Раніше ЗМІ повідомляли, що Казанський вертолітний завод, який ще у 2014 році випустив 107 гвинтокрилів, станом на вересень 2022 року має у процесі розробки всього 44 машини. Санкції зачепили і автомобільну сферу. Протягом цього року КАМАЗ припинить своє виробництво вантажівки передостаннього покоління "Камаксор" К4, а темпи збирання більш сучасної моделі K5 знизяться.

Російський виробник ЗРК "БУК", та "Тунгуска" Ульянівський механічний завод у звʼязку з санкціями змушений поставити на паузу виробництво нових російських зенітно-ракетних комплексів. Деякі підприємства концерну "Калашников" припинили виробництво окремих видів цивільної продукції", - йдеться у повідомленні.

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"Таким чином, санкції проти підприємств росВПК необхідні для того, щоб позбавити агресора можливості виготовляти зброю, підірвати його економічний потенціал, унеможлививши розвʼязання росією нових загарбницьких війн у майбутньому", - резюмують аналітики.