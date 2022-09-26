Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Мета - організувати двосторонню зустріч, - МЗС Туреччини
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Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує на важливості укладання "справедливого миру" між Україною та РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Президент Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Наша мета – організувати зустріч двох лідерів для ухвалення рішень на рівні глав держав. За наслідки цієї війни розплачується весь світ", - наголосив міністр.
Він наголосив на значущості укладання "справедливого миру".
"Окуповані нині землі - це землі України", - додав турецький міністр.