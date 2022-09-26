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Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Мета - організувати двосторонню зустріч, - МЗС Туреччини

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Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Мета - організувати двосторонню зустріч, - МЗС Туреччини
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує на важливості укладання "справедливого миру" між Україною та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Президент Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Наша мета – організувати зустріч двох лідерів для ухвалення рішень на рівні глав держав. За наслідки цієї війни розплачується весь світ", - наголосив міністр.

Він наголосив на значущості укладання "справедливого миру".

"Окуповані нині землі - це землі України", - додав турецький міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заміною права вето в Радбезі ООН може стати ухвалення рішень більшістю голосів, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Топ коментарі

  • Valter Valter
    ПНХ. Пойти на переговоры значит капитулировать и признать что ***** идет по правильному пути. Дальше будет только хуже
  • Валентина Саюн c856325a
    Не знаю,але відчуття, що Україна готує нового диктатора, якщо не зупиниться на потрібному місці
  • Kare Resa
    Ни каких не может быть переговоров, только капитуляция России на условиях Украины.
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