Новини • Бюджет-2023

У держбюджеті-2023 на марафон "Єдині новини" буде витрачено майже 600 млн гривень, - Железняк

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У держбюджеті-2023 на марафон "Єдині новини" буде витрачено майже 600 млн гривень, - Железняк
Згідно з даними Держбюджету-2023, на загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" держава планує витратити приблизно 600 мільйонів гривень.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк з посиланням на дані Держбюджету, інформує Цензор.НЕТ

"535 мільйонів гривень - "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України". 73 млн грн - "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України",- написав Железняк.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Нет, они не шизанутые. Они циничные воры стремящиеся узурпировать власть дабы избежать уголовной ответственности. Шазанутые их выбрали в 2019 году.
  • Oleksandr Yushchuk
    На мові окупанта, кацапські експерти,
    а гроші наші...
  • Олександр Васильєв 9c5970be
    Поддєржіваєм!
    На культуру й книговидання - дулю, а на пропаганду НАЙВЕЛИЧНІШОГО сотні мільйонів!
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