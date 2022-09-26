У держбюджеті-2023 на марафон "Єдині новини" буде витрачено майже 600 млн гривень, - Железняк
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Згідно з даними Держбюджету-2023, на загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" держава планує витратити приблизно 600 мільйонів гривень.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк з посиланням на дані Держбюджету, інформує Цензор.НЕТ
"535 мільйонів гривень - "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України". 73 млн грн - "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України",- написав Железняк.