У Молдові перевірять готовність до реагування й подолання наслідків ядерної катастрофи чи застосування ядерної зброї

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що держслужбам доручили продумати заходи на випадок ядерної катастрофи чи потенційного застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Мая Санду зазначила, що наразі ризик застосування ядерної зброї малоймовірний, але повністю виключати його неможливо, тому Вища рада безпеки рекомендувала уряду перевірити готовність до реагування й подолання наслідків.

Також Рада безпеки рекомендувала почати кампанію інформування населення про засоби захисту на випадок ядерної катастрофи.

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