Організаторам псевдореферендумів на Донеччині та Луганщині повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора
За процесуального керівництва Донецької та Луганської обласних прокуратур повідомлено про підозру псевдоголовам "центральних виборчих комісій" "ДНР" і "ЛНР", голові "громадської палати ДНР", одній з організаторок "громадського штабу референдуму ЛНР" у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та у колабораційній діяльності (ст. 110, ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначає, вони є центральними фігурами проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини.
За даними слідства, у вересні 2022 року мешканець міста Макіївка як голова "громадської палати" провів засідання, за результатами якого затвердив та направив до так званого "голови ДНР" звернення щодо проведення псевдореферендуму, а також виступив на цю тему у підконтрольних окупантам ЗМІ.
Інший підозрюваний - псевдоголова "ЦВК ДНР", на виконання фейкового закону "Про референдум ДНР з питання входження до складу РФ на правах суб’єкта РФ", розробив порядок проведення у період 23-27 вересня 2022 року незаконного голосування і керував створенням 25 "територіальних виборчих комісій" та "дільниць", у тому числі на території держави-агресора.
"У липні 2022 року "радник голови ЛНР" провела засідання так званої "громадської палати ЛНР". За її участі створено "громадський штаб референдуму". Головна мета "штабу" - забезпечення показової участі населення в окупації у псевдореферендумі. Зокрема, велася активна робота для формування серед людей проросійських поглядів, проводилися агітаційні заходи з метою їх схиляння до "голосування", розповсюджувалися матеріали із закликами до участі у незаконному референдумі", - йдеться у повідомленні.
Інша підозрювана - псевдоголова "ЦВК ЛНР" під час нетривалої підготовки до постановочного волевиявлення псевдоголова "ЦВК ЛНР" утворила "територіальні виборчі комісії", прийняла порядок їх фінансування з "бюджету ЛНР", визначила перелік документів, необхідних для участі у "референдумі" та порядок "голосування", у тому числі шляхом обходу жителів за місцем їх проживання.
Також вона визначила заходи контролю з боку представників силового блоку "ЛНР" за проведенням псевдореферендуму. На кожній "виборчій дільниці" були присутні представники так званого "МВС ЛНР" та "народної міліції ЛНР".