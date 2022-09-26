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На Заході дехто виступає за продовження війни, щоб послабити Росію, однак основної шкоди зазнає Україна, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

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На Заході дехто виступає за продовження війни, щоб послабити Росію, однак основної шкоди зазнає Україна, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
На Заході є ті, хто підтримує продовження війни на території України, оскільки це може послабити Росію.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Під час свого візиту до Японії, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що "деякі актори на Заході виступають за продовження війни, щоб послабити Росію".

"Ці актори вважають, що продовження війни послабить Росію. Однак факт у тому, що основної шкоди зазнає Україна", - заявив Чавушоглу.

За словами міністра, світ перебуває в "періоді невизначеності", а війна Росії на території України "розхитує баланс сил у світі та посилює протиріччя між провідними державами".

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Топ коментарі

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Да, где-то мы этот бред уже слышали - "война до последнего украинца", "войну развязал Запад для ослабления россии".
    Заткнись уже, даун продажный!
  • Y.M. Z.
    Що за ###ню верзе періодично цей чувашогли?
  • Михаил Филоненко 495c73a6
    До речі, Р зараз оголосила мобілізацію, тому вона, очевидно, і "виступає за продовження війни". Не розумію, чому ці слова адресовані Заходу, а не Росії.
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