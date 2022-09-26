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Захід має ставитися до Росії з повагою, - Путін

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Захід має ставитися до Росії з повагою, - Путін
Російський диктатор Путін вважає, що Захід має поважати РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не кажу), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із Росією, де є все, що їм треба. А в них є те, що ми можемо в них купити. Що їм ще треба? Просто треба ухвалювати відповідальні рішення. Не хочуть - не треба", - сказав самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко.

Водночас Путін, коментуючи слова Лукашенка, закликав Захід з повагою ставитись до Росії.

"З повагою до нас (Росії. - Ред.) ставитися" ,- сказав Путін.

Також читайте: Лукашенко несподівано приїхав до Росії на зустріч з Путіним

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Кроваві диктатори мають бути лише ізгоями. Про повагу мова навіть ні йде.
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    "Боже яке конченэ"
  • Василий СПРУТ
    ***** говорит о уважении --- чмо полудохлое
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