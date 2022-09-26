На деокупованих територіях відновлюють електропостачання, - ОП
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Сьогодні Балаклія отримає електроенергію, далі до живлення під’єднуватимуть Ізюм.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
"Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян", - йдеться в повідомленні.