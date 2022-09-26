Новини • Війна

Розробляється система протидії іранським дронам Shahed-136, - ОК "Південь"

5 99949
Розробляється система протидії іранським дронам Shahed-136, - ОК "Південь"
Усі зразки збитих іранських безпілотників Shahed-136 вивчаються українськими фахівцями, розробляється найефективніша система протидії їм.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це достатньо нова зброя, з якою ми зіткнулися, тому всі зразки, які ми зуміли здобути, вивчаються фахівцями, напрацьовується найефективніша система протидії їм. Зокрема, є у нас приклади досить результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті і стрілецькою зброєю, це також використовується досить потужно", - повідомила Гуменюк.

Вона закликала місцевих жителів територій, де відбуваються бойові дії, у разі звуку, схожого на бензопилу або моторолер, терміново переходити в укриття. Адже можна отримати поранення як від іранського безпілотника, так і від ударів ЗСУ, які намагатимуться знищити об’єкт.

Гуменюк пояснила принцип дії іранського безпілотника та відзначила, що він атакує об’єкт, призначений для ураження, і розривається сам від вибухівки, яку несе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Миколаїв

Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
  • Bob Fayn
    Бавовнятко відвідало окупантів на Кінбурнській косі. Дуже вдало!https://t.me/Bratchuk_Sergey/19374
    Вооруженные силы Украины устроили взрывы в центре управления и подготовки операторов иранских дронов, которые оккупанты запускают по Одессе. "Бавовна" произошла в Чулаковке на Херсонщине рядом с Кинбурнской косой.
  • Valter Valter
    Тут главное вовремя заметить етот дрон. Тоесть наблюдатель должен быть выше деревьев и построек. А сбить то тихоходное корыто и с автомата можно. Или использовать акустические локаторы, судя по тому что етот беспилотник слышно за много километров по характерному мопедовскому тарахтению. А потом поднимать вертушки и сбивать.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини