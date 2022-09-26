Рашисти залякують жителів окупованого Мелітополя провокаційними вибухами, - мер Федоров

Російські окупанти залякують цивільних жителів Мелітополя провокаційними вибухами у місцях масових скупчень людей, зокрема з метою мобілізації до збройних сил РФ.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рашисти залякують сьогодні місцеве населення тим, що роблять фейкові вибухи, провокаційні вибухи там, де знаходиться велика кількість людей. І, звичайно ж, ми розуміємо, що це робиться для того, щоб провести мобілізацію та забрати наших чоловіків у збройні сили РФ", - сказав очільник міста.

Федоров зазначив, що вже четвертий день поспіль окупанти не пропускають через блокпост у Василівці чоловіків з Мелітополя віком від 18 до 35 років, а напередодні увечері перестали пропускати містян на підконтрольну територію України взагалі.

Крім того, він поінформував, що тиск на місцевих жителів чиниться у вигляді обмежувальних заходів.

"Коли рашисти побачили, що за три дні не змогли знайти необхідну кількість населення (містян, які підтримали б "референдум". - Ред., то почали запроваджувати обмежувальні заходи. Наприклад, з сьогоднішнього дня не працює парк, не працюють підприємства. Все це робиться для того, щоб люди перебували вдома, до них змогли прийти та отримати їхній голос", - уточнив мер Мелітополя.

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