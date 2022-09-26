У листопаді ВР ухвалить законопроєкти, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС, - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розраховує, що до середини листопада Верховна Рада ухвалить усі законопроєкти, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це він в ефірі єдиного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для виконання семи вимог ЄС для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу у нас буквально залишилося декілька важливих дій... Якщо говорити про дати, я гадаю, що жовтень на всі ці завдання точно піде, і десь у середині листопада виходитимемо на завершення повністю цього треку. Принаймні щодо того, що стосується Верховної Ради", - сказав він.

За словами першого віцеспікера, парламент, зокрема, має ухвалити у другому читанні законопроєкт про медіа. Корнієнко впевнений, що, незважаючи на те, що до другого читання законопроєкту народні депутати подали понад дві тисячі поправок, буде знайдено порозуміння і ніхто, зокрема опозиція, його не затягуватиме.

"Що стосується ухвалення закону про національні меншини, він наразі перебуває на дослідженні в Раді Європи. Ми очікуємо найближчим часом лист (відповідь. - Ред.), а далі рухатимемося за цим треком", - повідомив Корнієнко.

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Він також нагадав, що для початку переговорів щодо вступу України до ЄС Верховна Рада має ухвалити у другому читанні законопроєкт про конституційну процедуру.