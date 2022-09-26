Новини • Агресія Росії проти України

Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

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Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
З них 40% деяку перевагу надають Україні й українцям, 36% – у рівній мірі бачать внесок України/українців та Заходу, а 5% деяку перевагу надають Заходу.

Такі дані соціального опитування українців оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, інформує Цензор.НЕТ.

"У всіх регіонах України абсолютна більшість (77-82%) вважають успіхи української армії спільним результатом дій України/українців та Заходу", - йдеться в повідомленні.

Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС 01

Заступник виконавчого директора КМІСу Антон Грушецький підсумував, що абсолютна більшість українців бачать підтримку Заходу і вважають перемоги спільними. За його словами, допомога Заходу – "не просто акт "благодійності", а саме участь у спільних історичних звершеннях і перемогах".

Він також відзначив, що 73% українців вірять, що Захід не втомився і хоче перемоги України на прийнятних для неї умовах.

Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС 02

Грушецький додав, що Росія проводить псевдореферендуми всупереч реальним настроям населення окупованих територій і планує анексувати їх, – тож важливо зберігати й нарощувати підтримку України.

.Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Притула, Кличко та Залужний - лідери симпатій українців, - опитування КМІС та НДІ. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі

  • As_BoDya
    Добре що люди хочь розуміють шо не Зеленський персонально виграє війну
  • mrSmith
    Що таке?
    А де ж 90% що вважають це особистою заслугою зеленського?!!
  • Amber
    Вірю тільки ЗСУ і нашим волонтерам 😠
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