Новини • Війна

Збирав кошти на БПЛА для окупантів та підшукував коригувальників ворожого вогню: перед судом постане мешканець Запоріжжя

3 10616
Мешканець Запоріжжя перейшов на бік ворога та в тимчасово окупованому Мелітополі збирав кошти на БПЛА для рашистів та допомогав в коригуванні ворожого вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Збирав кошти на БПЛА для окупантів та підшукував коригувальників ворожого вогню: перед судом постане мешканець Запоріжжя 01

"Слідством встановлено, що проросійськи налаштований житель Запоріжжя, перебуваючи на території тимчасово окупованого Мелітополя, перейшов на бік ворога та добровільно надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. На виконання завдання спецслужб країни-агресора він підшукував людей та схиляв їх до співпраці з окупантами. Ці громадяни за його дорученням збирали інформацію про розташування блокпостів, дислокацію підрозділів ЗСУ, видів та кількості військової техніки, а також її переміщення на території Запоріжжя та області. Потім розвіддані передавались ворогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організаторам псевдореферендумів на Донеччині та Луганщині повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Також зазначається, що з ідеологічних міркувань обвинувачений анонсував у відкритому Телеграм-каналі збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для використання у бойових діях проти українських захисників.

Зібрані гроші він передавав представникам військових формувань країни-агресора.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ан Мур
    часом не депутат від слуг уродів?
  • Держибодрей
    Чувак за цими пікселями на фото виглядає як Ленін. Блін, може воно повстало і втекло із Мавзолея????
  • Підлога Маккартні
    фотку рогова впихнули
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини