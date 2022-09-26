Вторгнення Росії в Україну коштуватиме світовій економіці 2,8 трильйона доларів, – ОЕСР

Світова економіка втратила імпульс після агресивної війни Росії в Україні. Війна сповільнює зростання та чинить додатковий тиск на зростання інфляції в усьому світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Світова економіка втратила імпульс внаслідок неспровокованої, невиправданої та незаконної агресивної війни Росії проти України. Зростання ВВП у багатьох країнах зупинилося, а економічні показники вказують на тривале уповільнення", – заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

Шок від інфляції та зростання цін на енергоносії, спричинений війною Росії проти України, змусив ОЕСР переглянути свої попередні прогнози економіки в усьому світі у бік зниження.

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Згідно з прогнозами фахівців ОЕСР, річне зростання ВВП сповільниться приблизно до 1/2% у США у 2023 році та до 1/4% у зоні євро. При цьому в деяких європейських країнах у зимовий період може бути ще глибший спад.

"Інфляційний тиск, який вже був присутній, коли світова економіка вийшла з пандемії, серйозно посилився війною. Це призвело до подальшого зростання цін на енергоносії та харчові продукти, які тепер загрожують рівню життя людей у всьому світі", – сказав Корманн.

ОЕСР прогнозує глобальне зростання на рівні скромних 3% цього року, яке сповільниться до 2,2% у 2023 році. Це набагато нижче за темпи економічного зростання, що прогнозуються до війни, і становить близько $2,8 трлн недоотриманого світового виробництва у 2023 році.

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