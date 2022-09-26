Вторгнення Росії в Україну коштуватиме світовій економіці 2,8 трильйона доларів, – ОЕСР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку.
"Світова економіка втратила імпульс внаслідок неспровокованої, невиправданої та незаконної агресивної війни Росії проти України. Зростання ВВП у багатьох країнах зупинилося, а економічні показники вказують на тривале уповільнення", – заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.
Шок від інфляції та зростання цін на енергоносії, спричинений війною Росії проти України, змусив ОЕСР переглянути свої попередні прогнози економіки в усьому світі у бік зниження.
Згідно з прогнозами фахівців ОЕСР, річне зростання ВВП сповільниться приблизно до 1/2% у США у 2023 році та до 1/4% у зоні євро. При цьому в деяких європейських країнах у зимовий період може бути ще глибший спад.
"Інфляційний тиск, який вже був присутній, коли світова економіка вийшла з пандемії, серйозно посилився війною. Це призвело до подальшого зростання цін на енергоносії та харчові продукти, які тепер загрожують рівню життя людей у всьому світі", – сказав Корманн.
ОЕСР прогнозує глобальне зростання на рівні скромних 3% цього року, яке сповільниться до 2,2% у 2023 році. Це набагато нижче за темпи економічного зростання, що прогнозуються до війни, і становить близько $2,8 трлн недоотриманого світового виробництва у 2023 році.