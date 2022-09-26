До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати військову підтримку Україні, - Боррель

ЄС повинен серйозно поставитися до погроз Путіна про те, що він може застосувати ядерну зброю в Україні.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За його словами, війна досягла "небезпечного моменту".

"Безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія була загнана в кут, і реакція Путіна - погроза використання ядерної зброї - це дуже погано", - наголосив Боррель.

Раніше Путін сказав, що його країна має "різну зброю знищення" і "використає всі доступні засоби", додавши: "Я не блефую".

"Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно", - наголосив Боррель.

Він відкинув занепокоєння щодо того, що поставки зброї в ЄС закінчуються, і сказав, що ЄС повинен продовжувати надавати військову підтримку Україні, а також застосовувати економічні санкції проти президента Путіна та його союзників і вести дипломатичну діяльність.

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