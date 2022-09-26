Жодних рішень про запровадження воєнного стану в РФ поки не ухвалювалося, - Пєсков

У Кремлі поки що не ухвалювали рішень про запровадження воєнного стану на території Росії.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних рішень про введення воєнного стану в будь-яких регіонах поки не ухвалювалося", - заявив він.

Пєсков додав, що рішень щодо закриття кордонів для чоловіків через мобілізацію також поки що немає.

Варто зазначити, що за кілька днів до оголошення Путіним мобілізації його речник Дмитро Пєсков заявляв, що такого рішення очікувати не варто.

Пізніше він пояснив свою відповідь тим, що йому поставили питання "про повну мобілізацію", а не часткову.

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