​​Сайт Вагнера, молода гвардія Росії та воєнторги РФ. ІТ-армія паралізувала понад 4000 російських онлайн-ресурсів за 2 тижні, - Мінцифри

ІТ-армія продовжує розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства цифрової інформації України.

"З 12 до 25 вересня ІТ-армія призупинила роботу:



1️. Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні. Було здобуто всі дані, які зберігалися на сайті. На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання.



2️. Ресурси молодої гвардії єдиної росії. ІТ-армія дістала звідти списки молодих путіністів, які були або є на окупованих територіях, допомагають приховувати військові злочини та проводити незаконні референдуми. Ім'я кожного нелюда відомо, покарання не за горами.



3️. Серце "цифрової росії" — портал "Госуслуги". До нього причетні сотні сторонніх послуг та сервісів, які задіяні в державних, економічних та військових сферах. Через атаку на портал росіяни не могли отримати бажані послуги.



4️. Сайти для пошуку роботи. На таких сайтах міністерство оборони росії часто публікувало вакансії військових. Тепер для росіян жодна вакансія недоступна, як і самі портали.



5️. Воєнторги рф. Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для своїх солдатів-вбивць, які продовжують вести війну в Україні.



6️. Сайти з продажу автоінструментів. ІТ-армія перекрила не тільки можливість росіянам продавати в рф контрабанду у вигляді інструментів для авто з Європи, а і купувати необхідне автоприладдя своїм солдатам-вбивцям на фронт.



7️. Комерційний банк Открытие. DDoS-атака на інфраструктуру банку заблокувала росіянам можливість користуватися банківськими послугами онлайн", - зазначили в Мінцифри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цифрова "бавовна" від ІТ-армії: понад 2400 паралізованих онлайн-ресурсів за 2 тижні