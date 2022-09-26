Росія після завершення псевдореферендумів може оголосити воєнний стан, - міністр оборони Литви Анушаускас
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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Кремль може оголосити воєнний стан й тим самим обмежити можливість росіян перетинати кордони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Я думаю, що чутки про введення воєнного стану в прикордонних районах, чи межують вони з Україною, чи десь ще – це не просто чутки", — сказав Анушаускас.
Він зазначив, що варто чекати на введення воєнного стану або будь-якого посиленого режиму у РФ 28 вересня.