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Росія після завершення псевдореферендумів може оголосити воєнний стан, - міністр оборони Литви Анушаускас

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Росія після завершення псевдореферендумів може оголосити воєнний стан, - міністр оборони Литви Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Кремль може оголосити воєнний стан й тим самим обмежити можливість росіян перетинати кордони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  LRT.

"Я думаю, що чутки про введення воєнного стану в прикордонних районах, чи межують вони з Україною, чи десь ще – це не просто чутки", — сказав Анушаускас.

Він зазначив, що варто чекати на введення воєнного стану або будь-якого посиленого режиму у РФ 28 вересня.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Yushchuk
    Українцям це нічого не змінює.
    Війна була, є та на жаль ще деякий час буде.
    Віримо та допомагаємо ЗСУ!
  • Urs
    быстрее бы уже вводили военное положение и начали взрывать дома в Волгодонске и бомбить Воронеж.
  • Urs
    от кто не полезет - так это казахи.
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