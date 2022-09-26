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50 БТР передала Литва Україні з початку повномасштабного вторгнення, - міністр оборони Литви Анушаускас

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50 БТР передала Литва Україні з початку повномасштабного вторгнення, - міністр оборони Литви Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що його країна за увесь час повномасштабної війни РФ проти України передала Україні 50 бронетранспортерів M113.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Литва надавала Україні підтримку і продовжить це робити. Лише три дні тому наші БТР, які ми передали, вже прибули в Україну, і тепер кількість переданих Україні БТР M113 становить 50", - сказав міністр у коментарі ЗМІ після засідання Ради держбезпеки.

Міністр також підкреслив, що Литва розгляне подальшу можливу підтримку України в консультаціях з партнерами по НАТО, оскільки необхідно, щоб країна дотримувалася своїх зобов'язань перед Альянсом і забезпечувала безпеку солдатів, дислокованих у Литві.

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Топ коментарі

  • Артем Костюк
    Дякую, Литва. Маленька країна, але з великим серцем. І залізними яйцями
  • ярослав ильчишин 1e1e9a87
    Дякуємо ЛИТВІ І ЛИТОВСЬКИМ ГРОМАДЯНАМ за підтримку.
  • razom
    дякуємо !
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