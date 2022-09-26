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Росіянина посадили більш ніж на 3 роки за те, що він спалив опудало у військовій формі

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Росіянина посадили більш ніж на 3 роки за те, що він спалив опудало у військовій формі
Ігор Мальцев, переконаний пацифіст, на Масляну спалив опудало, вбране у військову форму. Прокуратура просила для нього 5 років ув’язнення, суд дав 3 роки й 8 місяців.

Про це повідомляє російське видання Sota, інформує Цензор.НЕТ.

Мальцева визнали винним в хуліганстві з мотивів політичної ворожнечі, вчиненому групою осіб. Суд врахував його стан здоров’я й часткове визнання провини, тому трохи скоротив термін, якого прагнула прокуратура.

Мальцев пояснив на суді, що не відчуває ненависті до військовослужбовців, а просто є пацифістом. За його словами, перфоманс закликав не до насилля, а до припинення військових дій.

Він також зазначив, що виступає проти вторгнення РФ на територію України та є переконаним пацифістом.

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Топ коментарі

  • Mr. Javeline
    лучше 3 года сидеть чем удобрять чернозем в Украине
  • Підлога Маккартні
    Ловко придумано, что бы не ехать
  • Алекс Скела
    У рузьге ще багацько є опудал у військовій формі - палити та палити!
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