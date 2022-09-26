Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському: загинула 15-річна дівчина
Про це повідомив мер міста Микола Бакшеєв у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади. Про місце влучання не повідомляємо! Не викладайте фото та відео влучання. Чекаємо точнішої інформації про наслідки. Зберігайте спокій. За можливості перейдіть в укриття або використовуйте правило двох стін", - зазначив очільник міста.
Своєю чергою, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у Первомайському окупанти завдали ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури.
"Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки. Інформація про поранених уточнюється. Просимо мешканців області та Харкова не ігнорувати сигнали тривоги!", - зауважив він.
Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок ракетного удару загинула 15-річна дитина.
"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний!", - пише він.