Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському: загинула 15-річна дівчина

Російські окупанти завдали ракетного удару по Первомайському у Харківській області, постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив мер міста Микола Бакшеєв у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади. Про місце влучання не повідомляємо! Не викладайте фото та відео влучання. Чекаємо точнішої інформації про наслідки. Зберігайте спокій. За можливості перейдіть в укриття або використовуйте правило двох стін", - зазначив очільник міста.

Своєю чергою, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у Первомайському окупанти завдали ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури.

"Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки. Інформація про поранених уточнюється. Просимо мешканців області та Харкова не ігнорувати сигнали тривоги!", - зауважив він.

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Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок ракетного удару загинула 15-річна дитина.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний!", - пише він.