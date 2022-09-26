Через низьку явку "виборців" на псевдореферендумі у Мелітополі окупанти повторно пішли по домівках місцевих, - Федоров

Через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних виборчкомів у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров у telegram.

"Циркове видовище під назвою "референдум" продовжується на окупованих територіях. Через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних виборчкомів у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід. Малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за відсутніх членів родини та сусідів. За тих, хто евакуювався з окупації", - йдеться у повыдомленні.

Федоров підкреслює, що під дулами автоматів та через погрози ворог намагається "намалювати" хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі.

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"Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться - своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", - додає він.