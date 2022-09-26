ФСБшники на БТРі стежитимуть, щоб росіяни не повтікали до Грузії
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На прикордонний пункт пропуску на кордоні Росії та Грузії виїхав бронетранспортер ФСБ РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК.
ФСБшники стежитимуть за тим, щоб резервісти не виїхали за кордон нібито "без оформлення прикордонних формальностей".
"БТР туди рухається, але він рухається не для виставлення блок-посту, це, грубо кажучи, резерв на всякий непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску та без оформлення будь-яких прикордонних формальностей покинути країну. Тільки з цією метою. Жодних блок-постів виставлятися не буде... КПП працює в штатному режимі, жодних обмежень щодо виїзду громадян чоловічої статі призовного віку не вводили", - запевняють у ФСБ.