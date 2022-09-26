Новини • Мобілізація в РФ

ФСБшники на БТРі стежитимуть, щоб росіяни не повтікали до Грузії

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ФСБшники на БТРі стежитимуть, щоб росіяни не повтікали до Грузії
На прикордонний пункт пропуску на кордоні Росії та Грузії виїхав бронетранспортер ФСБ РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК.

ФСБшники стежитимуть за тим, щоб резервісти не виїхали за кордон нібито "без оформлення прикордонних формальностей".

"БТР туди рухається, але він рухається не для виставлення блок-посту, це, грубо кажучи, резерв на всякий непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску та без оформлення будь-яких прикордонних формальностей покинути країну. Тільки з цією метою. Жодних блок-постів виставлятися не буде... КПП працює в штатному режимі, жодних обмежень щодо виїзду громадян чоловічої статі призовного віку не вводили", - запевняють у ФСБ.

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Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Кто не успел, тот опоздал
  • mrSmith
    Це вже персонал «Зірки смерті» в піхоту розжалували?!


    А взагалі, яка іронія: тепер щасливі мешканці Північної Осетії та Абхазії, тікають в ненависну Грузію!
    Це комедія з комедій!
  • mrSmith
    Це шо в Голівуді кіностудію обікрали?
    Не з фільму про Бетмана?
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