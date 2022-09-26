Угорщина виступатиме проти санкцій щодо Росії, які ставлять під загрозу ядерні інвестиції країни, - Сійярто
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Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Ми ніколи не підтримували та ніколи не підтримуватимемо жодних санкцій, які ставлять під загрозу наші ядерні інвестиції, прямо чи непрямо", — сказав Сійярто у Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні.
За його словами, Угорщина буде проти санкцій проти Росії, які вплинуть на інженерні, будівельні та інформаційні технології, необхідні для реактора поблизу міста Пакш.