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Угорщина виступатиме проти санкцій щодо Росії, які ставлять під загрозу ядерні інвестиції країни, - Сійярто

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Угорщина виступатиме проти санкцій щодо Росії, які ставлять під загрозу ядерні інвестиції країни, - Сійярто
Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Ми ніколи не підтримували та ніколи не підтримуватимемо жодних санкцій, які ставлять під загрозу наші ядерні інвестиції, прямо чи непрямо", — сказав Сійярто у Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні.

За його словами, Угорщина буде проти санкцій проти Росії, які вплинуть на інженерні, будівельні та інформаційні технології, необхідні для реактора поблизу міста Пакш.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А удар ядерной ракетой по венгрии будет считаться ядерной инвистицией?*
  • Харьков Сумской
    На Урал! На історичну Батьківщину!
  • Тетяна Тать
    правильне рішення!
    треба підтримувати каннібала, який відстоює свої права їсти людей і побільше і який ******** ядерною зброєю!
    бо коли почнеться ядерна війна тобі ж тожчно не буде чого боятися, правда?

    Боже, яке ж воно кончене...
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