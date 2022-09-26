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У Німеччині звільнили керівника енергокомпанії, який поїхав спостерігачем на псевдореферендум у Запорізьку область

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У Німеччині звільнили з роботи керівника підрозділу енергетичної компанії, який поїхав на тимчасово окуповані РФ українські території та був спостерігачем на псевдореферендумі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Spiegel.

Відповідальні наглядові ради та правління асоціації звільнили керуючого директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) у Гессені Штефана Шаллера після його суперечливої ​​поїздки в Україну.

"Це стало реакцією на його роботу як спостерігача на незаконних російських фіктивних референдумах в Україні", - йдеться в повідомленні федеральної землі Гессен.

Компанія Energie Waldeck-Frankenberg постачає електроенергію близько 90 000 домогосподарствам.

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Шаллер, згідно з його приватними заявами, їздив до Запорізької області, щоб брати участь у фіктивних референдумах як "спостерігач", і таким чином допоміг надати голосуванню видимість легітимності. Зокрема, кремлівське агентство ТАСС цитувало Шаллера в суботу і він сказав, що його перше враження таке, що все "дуже добре організовано".

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Топ коментарі

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    А вы ещё хотите принять у себя кацапских уклонистов - да они вашу страну превратят в рассадник рашизма, у вас и сейчас не всё в порядке, вас клонит от цивилизованного мира в сторону мусорной рашистской автократии, а наберёте себе это рашистское дерьмо - станете таким же троянским конём, как Венгрия.
  • НБ
    А скільки таких "шаллерів" "за пфенінги" розплодилося за фрау Меркель ніхто навіть не здогадується...
  • govtva
    Так вся чекисткая агентура и спалится.
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