У Німеччині звільнили керівника енергокомпанії, який поїхав спостерігачем на псевдореферендум у Запорізьку область
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Відповідальні наглядові ради та правління асоціації звільнили керуючого директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) у Гессені Штефана Шаллера після його суперечливої поїздки в Україну.
"Це стало реакцією на його роботу як спостерігача на незаконних російських фіктивних референдумах в Україні", - йдеться в повідомленні федеральної землі Гессен.
Компанія Energie Waldeck-Frankenberg постачає електроенергію близько 90 000 домогосподарствам.
Шаллер, згідно з його приватними заявами, їздив до Запорізької області, щоб брати участь у фіктивних референдумах як "спостерігач", і таким чином допоміг надати голосуванню видимість легітимності. Зокрема, кремлівське агентство ТАСС цитувало Шаллера в суботу і він сказав, що його перше враження таке, що все "дуже добре організовано".