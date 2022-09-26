Прокурори готують низку клопотань у справах, де фігурує Медведчук, - Костін

Прокурори готують низку клопотань у кримінальних провадженнях, у яких фігурує Віктор Медведчук, зокрема й щодо державної зради.

Про це в телеефірі заявив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується справ щодо Медведчука, то є одна справа, яка наразі перебуває на розгляді у суді, і у цій справі буде клопотання щодо застосування можливості спеціального судового розгляду. Тобто, це судовий розгляд за відсутності обвинуваченого, і таким чином справа продовжить (розглядатися у суді. - Ред.)", - сказав Костін.

За його словами, в іншій справі, у якій завершено досудове слідство і були відкриті матеріали для ознайомлення фігурантам і їхнім адвокатам, також буде клопотання від прокурора щодо переходу у спеціальне досудове розслідування, яке можливо за фізичної відсутності підозрюваного.

Костін наголосив, що усі свідчення Медведчука у цій справі були задокументовані, "тому на цій стадії це не заважало передати його (Медведчука. - Ред.) для того, щоб 200 наших героїв були повернуті додому".

Водночас очільник Офісу генпрокурора наголосив, що питання щодо громадянства Медведчука - у компетенції президента України.

"Між тим, є наразі багато ідей щодо того, щоб, скажімо так, передбачити зміни до законів про громадянство, які б надавали можливість позбавляти громадянства тих, хто зрадив нашу країну", - зазначив він.

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Водночас генпрокурор наголосив, що Конституція передбачає вичерпний перелік причин щодо позбавлення особи статусу народного депутата.

"Оскільки він (Медведчук. - Ред.) не подавав відповідної заяви, то варто дочекатися вироку суду, тоді це питання буде вирішено. У принципі, я не думаю, що наразі парламент зможе прийняти зміни до Конституції, які змінять цей порядок, тому варто дочекатися вироку суду", - зазначив Костін.

Відповідаючи на запитання, чи не з'явиться Медведчук як гауляйтер і у статусі народного депутата на тимчасово окупованій території Луганщини чи Донеччини, Костін сказав: "Те, що він є народним депутатом, не дає йому якоїсь особливої можливості десь з’явитися".

Він також зазначив, що наразі є низка кримінальних проваджень щодо народних депутатів України, "але це не варто буде озвучувати до того, як робота не буде зроблена".

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