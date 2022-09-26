США нададуть Україні $457,5 млн для забезпечення безпеки цивільного населення, - Блінкен
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США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів США на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення, щоб врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді. Ми поділяємо їхню прихильність до демократичної, незалежної та суверенної України", - наголосив Блінкен.