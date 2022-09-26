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США нададуть Україні $457,5 млн для забезпечення безпеки цивільного населення, - Блінкен

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США нададуть Україні $457,5 млн для забезпечення безпеки цивільного населення, - Блінкен
США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів США на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення, щоб врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді. Ми поділяємо їхню прихильність до демократичної, незалежної та суверенної України", - наголосив Блінкен.

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    краще декілька боєголвок яо + ракети до всіх точок загрози
  • Лилия Стацкая
    шкода ,що навряд чи люди побачать ці гроші ,чи відчують цю допомогу,але хоч би ЗСУ до зими підготували,а розкрадуть більшу половину це точно.Вже бачили як зелені крали контейнерами,та вагонами під час війни, та ще уникнули покарання.
  • Лилия Стацкая
    гиркін вже пропонує повісити путіна))))відео
    https://youtu.be/zAjmM4gGqkI
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