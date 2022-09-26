Угорщина шукатиме фінансування в іншому місці, якщо Брюссель не виплатить кошти з фондів ЄС, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що шукатиме фінансування в іншому місці, якщо не будуть виплачені кошти з фондів Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

"У зв'язку із санкціями уряд оновив свою середньострокову та довгострокову енергетичну стратегію. З цією метою буде здійснено 32 інвестиції на загальну суму 11 400 млрд форинтів. Необхідні ресурси були обіцяні Європейським Союзом. Якщо бюрократи в Брюсселі не дадуть те, що належить Угорщині, то ми отримаємо ці гроші звідкись іще - ми вже почали переговори про це", - сказав Орбан.

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Угорський прем'єр під час виступу в парламенті розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії та заявив, що Брюссель відповідальний за стрімке зростання інфляції.

"Зростання цін на енергоносії підвищує інфляцію в усіх країнах, і це не підміняється економічними процесами. Це явно викликано санкціями, і відповідальними є політичні рішення в Брюсселі. Ціна на природний газ у квітні 2022 року становила близько 100 євро, колишня позиція полягала в тому, що санкції не впливали на економіку країн. Однак у галузі енергетики ми карлики, а Росія - гігант. Це перший раз, коли я бачу карлика, який накладає санкції на велетня", - заявив Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що війна в Україні триватиме і цього року, і наступного, а Будапешт відмовляється допомагати Україні через те, що є сусідом.

"Захід на боці війни, Угорщина на боці миру. Ми вимагаємо негайного припинення вогню і мирних переговорів. Для нас найважливіше безпека і національний суверенітет, тому ми створили фонд національної оборони. Ми зміцнюємо нашу службу національної безпеки, щоб вони могли захистити наш суверенітет", - сказав він.

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