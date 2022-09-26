Ми боротимемось до останньої краплі крові, але наша перемога не буде фіналом, - Залужний

Україна боротиметься "до останньої краплі крові", але її перемога у війні з Росією "не буде фіналом".

Про це в інтерв’ю американському TIME заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Виходячи з того, що я безпосередньо знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватись до наступної війни", – сказав Залужний TIME.

Журналісти видання зазначають, що на початку широкомасштабного російського вторгнення американський колега Залужного – голова об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Марк Міллі – запитував українського головнокомандувача, "чи планує він евакуюватись до більш безпечного місця".

"Я сказав йому: "Я вас не розумію". Для мене війна розпочалася у 2014 році... Я не втік тоді і я не збираюсь тікати зараз", – цитує відповідь Залужного TIME.

За словами журналістів, головнокомандувач ЗСУ розумів, що війна неминуча. "Запах війни неможливо сплутати. І він уже був у повітрі", – передає слова Залужного TIME.

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У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни. "Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці", – цитує слова Залужного американський тижневик.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення, він, як зазначають журналісти, мав дві головні стратегічні цілі. "Ми не мали допустити, щоб впав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть, якщо у певних місцях це вимагало втрати територій", – передає слова Залужного TIME. Журналісти видання пояснюють: ЗСУ "хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу".

"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене", – цитує слова Залужного TIME.

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