В іранських дронах-камікадзе знайшли американські процесори

Іранські дрони-камикадзе Shahed-131 містять процесори виробництва американської компанії Texas Instruments.

Про це йдеться в інформації Управлінням стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Дрони Shahed-131, як повідомляє українське видання Defense Express, є попередньою версією Shahed-136 – безпілотниками, якими протягом останніх днів росіяни атакували Одесу та Миколаїв. Обидві версії мають аналогічний принцип дії. Скоріш за все вони також максимально уніфіковані за основними складовими, передусім – електронікою.

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Згідно документу, опублікованого ЗСУ, блок керування польотом (FCU) містив п’ять виготовлених на замовлення друкованих плат (PCB), які містили процесори TMS320 F28335 від компанії Texas Instruments. Хоча компаніия, серед іншого, розробляє продукти для оборонного сектору, у Defense Express зазначають, що знайдені у Shahed-131 процесори вільно доступні на ринку.

Крім того, блок керування двигуном (ECU) містив одну друковану плату з процесором Texas Instruments – згідно з оцінками, цей модуль контролюватиме всі характеристики двигуна під час польоту.

Наголосимо, що достеменно відомо про атаки на українські міста саме більш новою версією Shahed-136. Натомість їхня спорідненість з Shahed-131 наштовхує на можливість використання Іраном аналогічних компонент і в більш сучасних версіях.

Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується.