Найближчим часом ВР ухвалить в цілому законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС, - Стефанчук

Верховна Рада планує на одному з найближчих пленарних засідань ухвалити в цілому законопроєкт про конкурсний відбір для суддів Конституційного суду.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей законопроєкт готується до другого читання. Ми дуже уважно вивчаємо всі рекомендації Венеціанської комісії, які надавалися різним країнам з цього питання. Думаю, всі вони будуть імплементовані до другого читання, і тільки-но комітет підготує цей законопроєкт, то на найближче засідання його буде винесено для того, щоб ми прозвітували і перед суспільством, і перед європейською спільнотою про виконання цього питання", – сказав спікер ВР.

Крім того, він зупинився і на інших законодавчих ініціативах, над якими парламент працює у рамках виконання семи вимог Європейської Комісії для збереження Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу та можливості надалі розпочати переговори про повноцінне членство країни в ЄС.

"Щодо питань, пов'язаних із так званим FATF (ухвалення законопроєктів відповідно до стандартів Групи з фінансових заходів (FATF) - Ред.): ми вже ухвалили один законопроєкт - №6320 (про новий порядок інформування про бенефіціарів і створення структури власності - Ред.), а зараз готуємо ще один, щодо якого тривають дискусії, - це законопроєкт №8008 (про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження - Ред.). Ми хочемо зрозуміти, у якій формі найкраще його прийняти, щоб виконати вже всі вимоги, і щоб у нас не було потреби в ухваленні додаткових законодавчих актів. Тому тільки-но комітет з міністерством визначаться, його одразу буде внесено до зали та проголосовано", - пояснив Стефанчук.

Законопроєкт "Про медіа" (№2693-д), за його словами, також буде негайно розглянутий на одному з пленарних засідань ВР, щойно профільний комітет завершить роботу над поданими до нього поправками.

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Водночас спікер нагадав, що законопроєкт про національні спільноти перебуває на узгодженні в інституціях Європейського Союзу та Ради Європи.

Загалом спікер ВР наголосив, що парламент виконує системну роботу для того, щоб до кінця осені "закрити всі ці гештальти, пов'язані з ухваленням законопроєктів, які будуть зараховані Україні для початку переговорів про повноцінне членство в Європейському Союзі".

Водночас Рада розробляє законодавчі акти згідно з Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

"Думаю, до кінця року ми покажемо також хорошу динаміку і щодо них. Їх близько 40. Вони не впливають на відкриття переговорів про повноцінне членство в ЄС, але від них залежить подальше виконання вимог, які все одно будуть поставлені перед Україною", – додав спікер.