Зрадник Балицький отримав партійний квиток "Єдиної Росії"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зрадник написав у своєму телеграм-каналі в понеділок, 26 вересня.
"Сьогодні для мене ще один важливий день – отримав партійний квиток "Єдиної Росії", який мені особисто вручив Перший заступник голови Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, Секретар Генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак", - написав Балицький.
Екснардеп зазначив, що отримав квиток на простій виборчій дільниці у Мелітополі, в оточенні мешканців та однодумців. Наголосив, що вдячний партії за довіру та постійну участь у житті області!
Нагадаємо, Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань ("Партія регіонів", "Опозиційний блок"). За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до мародерства місцевих підприємств. Окупанти поставили Балицького керувати захопленими територіями Запорізької області у травні. Українські правоохоронці підозрюють Балицького в державній зраді.