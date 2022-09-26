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Зрадник Балицький отримав партійний квиток "Єдиної Росії"

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Зрадник Балицький отримав партійний квиток "Єдиної Росії"
Голова окупаційної адміністрації захопленої росіянами частини Запорізької області, колишній народний депутат України від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" Євген Балицький повідомив, що став членом провладної російської партії "Єдина Росія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зрадник написав у своєму телеграм-каналі в понеділок, 26 вересня.

"Сьогодні для мене ще один важливий день – отримав партійний квиток "Єдиної Росії", який мені особисто вручив Перший заступник голови Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, Секретар Генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак", - написав Балицький.

Екснардеп зазначив, що отримав квиток на простій виборчій дільниці у Мелітополі, в оточенні мешканців та однодумців. Наголосив, що вдячний партії за довіру та постійну участь у житті області!

Нагадаємо, Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань ("Партія регіонів", "Опозиційний блок"). За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до мародерства місцевих підприємств. Окупанти поставили Балицького керувати захопленими територіями Запорізької області у травні. Українські правоохоронці підозрюють Балицького в державній зраді.

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Топ коментарі

  • mykola1a3 Vasylev
    А в цей час Шуфрич (з тієї ж контори що і Балицький) керує комітетом зі свободи слова. Все за ЗеВовіною - "какач разніца".
  • Envoy
    Почему у них однотипно-дебильные лица ?
  • Urs
    "слуги" взагалі можуть співпрацювати з ким завгодно. Це така порода рафінірованих похуістів, яких похуісти ж і вибирали.
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