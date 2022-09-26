Війна в Україні та посухи в ключових сільськогосподарських регіонах призводять до скорочення врожаїв зерна, - Reuters
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Імпортери, виробники харчових продуктів та тваринники сподівалися, що доступність урожаю покращиться після того, як Україна цього літа відновила постачання з портів Чорного моря, а американські фермери чекали на великий урожай. Але зараз очікується, що Сполучені Штати, найбільший у світі виробник кукурудзи, зберуть найменший урожай кукурудзи за три роки. Засуха також завдала збитків урожаю в Європі й загрожує майбутньому посівному сезону в Південній Америці.
За даними Міжнародної ради із зерна, у світі буде менше днів запасів кукурудзи, ніж було у 2012 році, коли остання глобальна продовольча криза спровокувала заворушення.
Український експорт кукурудзи та пшениці зріс після того, як угода з Росією за посередництва ООН дозволила відновити постачання з портів, які були заблоковані з початку війни. Але ще невідомо, скільки Україна зможе експортувати, якщо війна затягнеться.
"Це своєрідна помилкова надія на те, що Україна зможе подолати нинішній розрив у попиті та пропозиції", - сказав Гері Блюменталь, голова вашингтонської сільськогосподарської консалтингової компанії World Perspectives.
За офіційними оцінками, Україна збере від 25 до 27 мільйонів тонн кукурудзи 2022 року порівняно з 42,1 мільйона тонн 2021 року - до вторгнення Росії.