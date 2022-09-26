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Після "референдуму" людей з окупованих територій відправлять на війну, - зрадник Балицький

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Після "референдуму" людей з окупованих територій відправлять на війну, - зрадник Балицький
Після закінчення псевдореферендуму в Запорізькій області російські окупанти відправлять українців з окупованих територій на війну, заявив зрадник, так званий "глава" Запорізької області Євген Балицький.

Про це пише кремлівське видання ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

За словами Балицького, після псевдореферендуму за входження Запорізької області до складу Росії "добровольчі" батальйону, що формується там, відправляться на війну проти України у складі ЗС РФ.

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Зазначимо, призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції та є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі в бойових діях проти власної держави.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    чтобы попасть Грузию, кацап должен оформить заявление......
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Еще один пункт не помешал бы

    6.Признаю и поддерживаю всемирнопризнанный и очевидный факт-
    Путин-*****,что и заверяю своей подписью.
  • Воьлодимир Омельянов
    Де наше СБУ було ,адже ця паскуда ходило на медвечукывські і мураєвський канали і всі добре памятають що говорив цей колоборант і не він один проаналізуйте ці шоу на проросійських помийках.
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